Am zweiten Feiertag gegen EHC „Rockets“ mit Sieg und Niederlage vor Weihnachtsderby 22.12.2024, 13:51 Uhr

i Sami Tamminen (links) brachte die EG Diez-Limburg im ersten Hauptrundenspiel gegen die Unis Flyers Heerenveen in Führung, am Ende setzte sich das Team von Trainer Uli Egen mit 6:4 durch. Andreas Hergenhahn

Nach dem Halbfinal-Aus im CEHL-Cup gab’s für die EG Diez-Limburg einen Sieg und eine Niederlage zum Hauptrunden-Auftakt in der Central European Hockey League. Und es geht Schlag auf Schlag weiter für die „Rockets“ von der Lahn.

Während es in den meisten Sportarten rund um die Feiertage eher gemütlich zugeht, bleibt für die Eishockeyteams aus der Region kaum Zeit, die „stille Nacht“ zu genießen. Hinter der EG Diez-Limburg liegen in der Central European Hockey League (CEHL) zwei vorweihnachtliche Spiele in der gerade gestarteten Hauptrunde, ehe es schon am zweiten Feiertag (20 Uhr) in eigener Halle mit dem nächsten Derby gegen den EHC Neuwied weitergeht.

