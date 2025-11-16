Eishockey-Regionalliga West Rockets machen es schon zum vierten Mal zweistellig 16.11.2025, 09:08 Uhr

i Ausgesprochen torhungrig bleibt die EGDL in der Regionalliga West. Im Schnitt dürfen die Fans der Rockets bisher stattliche acht Treffer pro Partie bejubeln. Andreas Hergenhahn

Vor rund 500 Zuschauern entschied die EG Diez-Limburg mit 10:2 auch den zweiten Vergleich der Saison mit dem letztjährigen Halbfinalisten aus Bergisch Gladbach für sich und festigte ihren Platz in der Spitzengruppe der Eishockey-Regionalliga West.

Durch die Teilnahme der Eagles Essen und der EG Diez-Limburg haben sich die „Koordinaten“ in der Eishockey-Regionalliga West markant verschoben, die ersten vier Plätze in der Hauptrunde sind quasi an die beiden besagten starken „Neuankömmlinge“ und die Vorjahres-Finalisten aus Ratingen und Dortmund vergeben.







