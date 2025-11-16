Rockets machen es schon zum vierten Mal zweistellig

Vor rund 500 Zuschauern entschied die EG Diez-Limburg mit 10:2 auch den zweiten Vergleich der Saison mit dem letztjährigen Halbfinalisten aus Bergisch Gladbach für sich und festigte ihren Platz in der Spitzengruppe der Eishockey-Regionalliga West.
Lesezeit 3 Minuten
Durch die Teilnahme der Eagles Essen und der EG Diez-Limburg haben sich die „Koordinaten“ in der Eishockey-Regionalliga West markant verschoben, die ersten vier Plätze in der Hauptrunde sind quasi an die beiden besagten starken „Neuankömmlinge“ und die Vorjahres-Finalisten aus Ratingen und Dortmund vergeben.