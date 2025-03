Rockets können Finale schon am Mittwoch klar machen

Wenn’s gilt, dann muss im Eishockey die Form stimmen. Die EG Diez-Limburg hat nach zwei knappen Siegen gegen die Snackpoint Eaters gute Karten, in die Finals einzuziehen. Den ersten „Matchball“ gibt’s schon am Mittwochabend in den NIederlanden.

Wer hätte vor ein paar Wochen ernsthaft damit gerechnet? Die EG Diez-Limburg ist nur noch einen Sieg vom Endspiel der Central European Hockey League (CEHL) entfernt. Schon am Mittwochabend können die Rockets den dritten Erfolg einfahren, der die Halbfinal-Serie gegen den amtierenden Pokalgewinner und Hauptrundenzweiten Snackpoint Eaters Limburg-Geleen beenden würde. Die Partie in Geleen beginnt um 20.30 Uhr.

Bei beiden Mannschaften zeigt die Formkurve in unterschiedliche Richtungen. Die Diezer und Limburger befinden sich im Aufwind, während die Niederländer derzeit nicht ganz an die Leistungen aus der Hauptrunde anknüpfen können. Das machte sich in Spiel eins, das die Rockets am Freitagabend durch Tore von Riku Tiainen und David Lademann (2) mit 3:2 für sich entschieden, genauso bemerkbar wie am Sonntagabend am Heckenweg, wo nach 60 Minuten das identische Resultat heraussprang. Vor 493 Zuschauern kamen die Rockets durch eine kämpferische Leistung zu ihrem zweiten Erfolg.

Überzahl sorgt für spannende Augenblicke vor den Toren

Beide Mannschaften belauerten sich über weite Phasen des ersten Abschnitts, in dem die Gäste mehr Spielanteile hatten und durch einen Lattentreffer von Ninho Hessels (12.) die erste große Möglichkeit besaßen. Die Rockets fanden durch ein Powerplay besser in die Begegnung und vergaben durch David Lademann die Großchance auf die 1:0-Führung (19.). Jowin Ansems bewahrte die Eaters mit einer Glanzparade vor einem Rückstand.Im zweiten Abschnitt nahm die Anzahl der Hinausstellungen auf beiden Seiten zu und in den Überzahlsituationen ergaben sich folgerichtig spannenden Augenblicke vor den Toren. Im Drei-/Vier-Minuten-Rhythmus fielen das 0:1 durch Jeffrey Melissant (24.) sowie Josh LeBlancs Doppelpack zum 1:1 (27.) und 2:1 (30.). Melissant traf von der rechten Seite präzise unter die Latte, während LeBlanc einen Konter verwandelte und dann nach zwei schnellen Pässen in Überzahl das Ergebnis drehte (30.).

So schnell die Gastgeber antworteten, so schnell schlug Geleen zurück. Lars van Sloun glich zum 2:2 aus (34.).Am Ende entschieden in einer umkämpften Begegnung Kleinigkeiten. Die Kleinigkeit, die für die Rockets zur großen Sache wurde, war der Siegtreffer von Philip Kecojevic. Nach sehenswerter Kombination über Paul König und Josh LeBlanc überwand er Ansems aus zentraler Position (52.). Mit großem Einsatz brachten die von Nils Krämer trainierten Rockets die knappe Führung über die Zeit. Das gab den Ausschlag gegen spielerisch stärkere Gäste.Diez-Limburg: Schroers – Kreuzmann, Valenti, Kristic, Yamak, Klingsporn, Seifert – Tamminen, Gutjahr, Kauss, Lehtonen, König, Lademann, Kecojevic, Dreschmann, Leblanc, Lichnovsky, Tiainen. Limburg-Geleen: Ansems – Hessels, Hooijmans, Gielen, Forrest, Castronovo, van Espen – Sars, Noblesse, van Sloun, Marx, Versteeg, Melissant, Steinmetz, Duperreault, Paulissen, Jacobs, Collard, Noblesse.Tore: 0:1 Jeffrey Melissant (24.), 1:1 Josh Leblanc (27.), 2:1 Josh Leblanc (30.), 2:2 Lars Van Sloun (34.), 3:2 Philip Kecojevic (52.).