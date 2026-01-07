Rockets fordern wie einst David den Goliath heraus 

Obwohl der 3:2-Sieg gegen Dortmund den Rockets enormen Rückenwind verliehen haben dürfte, ist die EGDL am Freitag krasser Außenseiter, wenn die Regionalliga-Überflieger vom Essener Westbahnhof im Eissportzentrum am Diezer Heckenweg aufkreuzen.
Sie spielen in der Eishockey-Regionalliga West zwar sportlich betrachtet in derselben Liga, doch von der viel zitierten Augenhöhe kann vor dem Kräftemessen der EG Diez-Limburg mit den Eagles aus Essen-West, das am Freitagabend ab 20 Uhr im Eissportzentrum am Heckenweg beginnt, keinerlei Rede sein.