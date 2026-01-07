Ungleiches Duell am Heckenweg
Rockets fordern wie einst David den Goliath heraus 
Der kürzlich vom Ligakonkurrenten aus Grefrath zur EGDL gestoßene Angreifer Dorian Kielbasa (dunkles Trikot) hat sich laut Trainer Nils Krämer bereits gut bei den Rockets integriert.
Andreas Hergenhahn

Obwohl der 3:2-Sieg gegen Dortmund den Rockets enormen Rückenwind verliehen haben dürfte, ist die EGDL am Freitag krasser Außenseiter, wenn die Regionalliga-Überflieger vom Essener Westbahnhof im Eissportzentrum am Diezer Heckenweg aufkreuzen.

Sie spielen in der Eishockey-Regionalliga West zwar sportlich betrachtet in derselben Liga, doch von der viel zitierten Augenhöhe kann vor dem Kräftemessen der EG Diez-Limburg mit den Eagles aus Essen-West, das am Freitagabend ab 20 Uhr im Eissportzentrum am Heckenweg beginnt, keinerlei Rede sein.

