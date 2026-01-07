Ungleiches Duell am Heckenweg Rockets fordern wie einst David den Goliath heraus Stefan Nink 07.01.2026, 13:47 Uhr

i Der kürzlich vom Ligakonkurrenten aus Grefrath zur EGDL gestoßene Angreifer Dorian Kielbasa (dunkles Trikot) hat sich laut Trainer Nils Krämer bereits gut bei den Rockets integriert. Andreas Hergenhahn

Obwohl der 3:2-Sieg gegen Dortmund den Rockets enormen Rückenwind verliehen haben dürfte, ist die EGDL am Freitag krasser Außenseiter, wenn die Regionalliga-Überflieger vom Essener Westbahnhof im Eissportzentrum am Diezer Heckenweg aufkreuzen.

Sie spielen in der Eishockey-Regionalliga West zwar sportlich betrachtet in derselben Liga, doch von der viel zitierten Augenhöhe kann vor dem Kräftemessen der EG Diez-Limburg mit den Eagles aus Essen-West, das am Freitagabend ab 20 Uhr im Eissportzentrum am Heckenweg beginnt, keinerlei Rede sein.







