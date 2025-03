Rockets fahren mit Rückenwind nach Geleen 

Die Rockets haben es tatsächlich geschafft: Mit dem Husarenstück im Patinoire olympique schickten sie Titelverteidiger Bulldogs Lüttich in die Sommerpause und haben sich für die Vorschlussrunde fest vorgenommen, mit den Snackpoint Eaters aus Geleen dem nächsten Favoriten in der Central European Hockey League (CEHL) Kopfschmerzen zu bereiten. Los geht’s in der Serie „Best-of-Five“ bereits am Freitagabend um 20 Uhr, am Sonntag genießen die Schützlinge von Nils Krämer dann wie gewohnt ab 18.30 Uhr Heimrecht am Heckenweg. Nachdem zuletzt immerhin drei von sieben Vergleichen mit dem Team des früheren EGDL-Trainers Jeffrey van Iersel gewonnen wurden, schicken sich die erstarkten Rockets an, mit Leidenschaft, Kampfkraft und Kaltschnäuzigkeit weitere Duftmarken zu setzen. „Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, um ihnen weh zu tun“, wird Krämer seine Puckjäger akribisch auf den niederländischen Kontrahenten vorbereiten. Weiterer Pluspunkt: Die Reisestrapazen werden sich in Grenzen halten.