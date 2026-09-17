EGDL kommt aufs Eis Rockets eröffnen Saison und absolvieren Doppel-Test Stefan Nink 17.09.2026, 10:24 Uhr

i Paul König EGDL Andreas Hergenhahn

Das Eis ist hergerichtet, die Kufen sind geschliffen, die Ausrüstung liegt parat: Die Puckjäger der EG Diez-Limburg wappnen sich für die neue Regionalliga-Runde. Rund eine Woche nach Trainingsauftakt stehen für die Rockets die ersten Härtetests an.

Die ersten Trainingseinheiten sind absolviert, detaillierte Leistungstests haben Aufschluss über die körperliche Verfassung der Puckjäger gegeben und ein Mannschaftsabend als erstes „Teambuilding“ den neuen Kader zusammengeführt. Am Wochenende geht’s dann im Eissportzentrum am Heckenweg weiter.







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