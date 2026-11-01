EGDL kassiert 2:7-Schlappe
Rockets erhalten einen gewaltigen Schuss vor den Bug
Sebastian Brockelt (am Puck) sprang nach seinem kurzfristigen Wechsel vom Neusser EV zu den Rockets ins kalte Wasser und zeigte
Sebastian Brockelt (am Puck) sprang nach seinem kurzfristigen Wechsel vom Neusser EV zu den Rockets ins kalte Wasser und zeigte gute Ansätze.
Andreas Hergenhahn

Der Weg zum Weiterkommen im „OsWeNo“-Pokal wird für die EG Diez-Limburg nach der 2:7-Schlappe gegen die starken Harzer Falken aus Braunlage ungemein steinig. Ein schwacher mittlerer Abschnitt der Rockets stellte die Weichen am Heckenweg.

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Viel vorgenommen hatten sich die Puckjäger der EG Diez-Limburg für den „OsWeNo“-Pokal, bei dem mit Ausnahme der bayrischen Vereine ambitionierte viertklassige Teams abseits des Liga-Alltags in einem interessanten Wettbewerb auf Torejagd gehen. Doch dann ging für die neu zusammengestellten Rockets bereits der erste Schuss gehörig nach hinten los.
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