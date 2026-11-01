EGDL kassiert 2:7-Schlappe Rockets erhalten einen gewaltigen Schuss vor den Bug Stefan Nink 01.11.2026, 13:48 Uhr

i Sebastian Brockelt (am Puck) sprang nach seinem kurzfristigen Wechsel vom Neusser EV zu den Rockets ins kalte Wasser und zeigte gute Ansätze. Andreas Hergenhahn

Der Weg zum Weiterkommen im „OsWeNo“-Pokal wird für die EG Diez-Limburg nach der 2:7-Schlappe gegen die starken Harzer Falken aus Braunlage ungemein steinig. Ein schwacher mittlerer Abschnitt der Rockets stellte die Weichen am Heckenweg.

Viel vorgenommen hatten sich die Puckjäger der EG Diez-Limburg für den „OsWeNo“-Pokal, bei dem mit Ausnahme der bayrischen Vereine ambitionierte viertklassige Teams abseits des Liga-Alltags in einem interessanten Wettbewerb auf Torejagd gehen. Doch dann ging für die neu zusammengestellten Rockets bereits der erste Schuss gehörig nach hinten los.







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