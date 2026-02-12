Nach der langen Punktrunde geht es in der Regionalliga West jetzt um alles: Mit einem Heimspiel starten die Rockets der EG Diez-Limburg in die Viertelfinalserie gegen die Realstars Bergisch Gladbach.
Die Spannung steigt für die EG Diez-Limburg vor der Play-off-Runde der Regionalliga West: Nach dem stimmungsvollen Abschluss der Punktrunde mit der unglücklichen 3:4-Niederlage im Krimi vor mehr als 2000 Zuschauern bei den Eagles Essen-West, dem noch das Warmschießen beim 13:2-Kantersieg bei den Moers Black-Tigers folgte, starten die Rockets in die Alles-oder-Nichts-Phase der Saison.