EG Diez-Limburg vor Play-offs Rockets-Coach Krämer: Sind in Bergisch Gladbachs Köpfen Marco Rosbach 12.02.2026, 07:00 Uhr

i In der Punktrunde hatte die EG Diez-Limburg Grund zu jubeln, wenn es gegen die Realstars Bergisch Gladbach ging. Daran will die Mannschaft von Trainer Nils Krämer ab Freitag in der Viertelfinalserie anknüpfen. Andreas Hergenhahn

Nach der langen Punktrunde geht es in der Regionalliga West jetzt um alles: Mit einem Heimspiel starten die Rockets der EG Diez-Limburg in die Viertelfinalserie gegen die Realstars Bergisch Gladbach.

Die Spannung steigt für die EG Diez-Limburg vor der Play-off-Runde der Regionalliga West: Nach dem stimmungsvollen Abschluss der Punktrunde mit der unglücklichen 3:4-Niederlage im Krimi vor mehr als 2000 Zuschauern bei den Eagles Essen-West, dem noch das Warmschießen beim 13:2-Kantersieg bei den Moers Black-Tigers folgte, starten die Rockets in die Alles-oder-Nichts-Phase der Saison.







Artikel teilen

Artikel teilen