EHC-Niederlagen kein Beinbruch Platz zehn verschafft Neuwieder Bären Verschnaufpause René Weiss 02.11.2026, 11:25 Uhr

i Gegen seinen Ex-Klub, die Icefighters Leipzig, war Neuwieds Neuzugang Leon Kreps besonders motiviert, nachdem ihm in Duisburg bereits der erste Treffer für die Bären geglückt war. René Weiss

Mit diesen beiden Niederlagen können die Neuwieder Bären umgehen. Sowohl Duisburg als auch Leipzig sind in der Eishockey-Oberliga in höheren Regalen zu verorten. Mit dem Erreichten ist man beim EHC so zufrieden, dass es eine Verschnaufpause gibt.

Der EHC Neuwied steht nach 14 Spieltagen in der Eishockey-Oberliga Nord auf Tabellenplatz zehn. Aus diesem Grund hat die Mannschaft ab Donnerstag fünf freie Tage über die Deutschland-Cup-Pause, die die Liga am kommenden Wochenende einlegt. Wie das zusammenhängt?







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