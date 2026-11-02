Mit diesen beiden Niederlagen können die Neuwieder Bären umgehen. Sowohl Duisburg als auch Leipzig sind in der Eishockey-Oberliga in höheren Regalen zu verorten. Mit dem Erreichten ist man beim EHC so zufrieden, dass es eine Verschnaufpause gibt.
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Der EHC Neuwied steht nach 14 Spieltagen in der Eishockey-Oberliga Nord auf Tabellenplatz zehn. Aus diesem Grund hat die Mannschaft ab Donnerstag fünf freie Tage über die Deutschland-Cup-Pause, die die Liga am kommenden Wochenende einlegt. Wie das zusammenhängt?