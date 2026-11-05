Die Saison ist sich zwar noch nicht sonderlich alt, aber dennoch wird die Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga als Aufwärmen für die Play-offs angesehen. Und dabei gilt: Nichts auf dem Weg liegen lassen, was später noch schmerzen könnte.
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Nach der reichlich missratenen Kür im „OsWeNo“-Pokal, bei der die Rockets vor einer Woche auf dem Hosenboden landeten und mit 2:7 gegen bärenstarke Harzer Falken den Kürzeren zogen, bleibt nicht lange Zeit, um Trübsal zu blasen. Bereits am Freitagabend geht ab 20 Uhr in der West-Gruppe der Eishockey-Regionalliga für die EG Diez-Limburg die Pflicht bei den Ice Aliens aus Ratingen weiter.