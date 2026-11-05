EGDL gastiert in Ratingen Nils Krämer erwartet Vollgas statt „Mogel-Modus“ Stefan Nink 05.11.2026, 13:15 Uhr

i Eins, zwei drei – wo ist denn das Objekt der Begierde? Handlungsschnelligkeit, Laufstärke und Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Kasten sind am Freitagabend von den Rockets beim Spitzenspiel in Ratingen besonders gefordert. Andreas Hergenhahn

Die Saison ist sich zwar noch nicht sonderlich alt, aber dennoch wird die Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga als Aufwärmen für die Play-offs angesehen. Und dabei gilt: Nichts auf dem Weg liegen lassen, was später noch schmerzen könnte.

Nach der reichlich missratenen Kür im „OsWeNo“-Pokal, bei der die Rockets vor einer Woche auf dem Hosenboden landeten und mit 2:7 gegen bärenstarke Harzer Falken den Kürzeren zogen, bleibt nicht lange Zeit, um Trübsal zu blasen. Bereits am Freitagabend geht ab 20 Uhr in der West-Gruppe der Eishockey-Regionalliga für die EG Diez-Limburg die Pflicht bei den Ice Aliens aus Ratingen weiter.







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