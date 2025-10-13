Auf Niederlage folgt EHC-Sieg Neuwieds erste Reihe kommt gegen die Sharks auf Touren René Weiss 13.10.2025, 12:57 Uhr

i Juuso Rajala (links) sammelte beim 8:3-Kantersieg seines EHC Neuwied gegen Mechelen vier Scorerpunkte. René Weiss

Auf Schatten folgte Licht beim EHC Neuwied, der nach dem 1:3 in Den Haag zu Hause beim 8:3-Kantersieg gegen Mechelen in der Offensive überzeugte. Trainer Jeffrey van Iersel fand aber ein Haar in der Suppe – daran gilt es zu arbeiten.

Vier Scorerpunkte für Juuso Rajala, drei für Jeff Smith, zwei für Philip Kecojevic – die erste Reihe des EHC Neuwied hat im Heimspiel gegen die Mechelen Golden Sharks die Produktion aufgenommen. In den ersten Partien der Cup-Runde der Central European Hockey League (CEHL) hielten sich die Imports Smith und Rajala sowie der aus Diez gekommene Kecojevic mit dem Toreschießen noch etwas zurück, aber gegen den Tabellenletzten aus Belgien bewies die ...







