Eine erneute Überraschung blieb aus, nur jeweils ein Drittel der Bären, die weiterhin mit Personalsorgen kämpfen, war gegen die Spitzenteams der Liga zufriedenstellend. Ein weiteres Problem ist die derzeitige offensive Ladehemmung.
Lesezeit 3 Minuten
Zum Oberliga-Gastspiel des EHC Neuwied bei den Hannover Scorpions waren alle Worte gesagt, als Rico Rossi bei der Pressekonferenz im Abspann des Eishockey-Abends in der Wedemark auf ein Thema zu sprechen kam, das die unterschiedlichen Dimensionen innerhalb der Liga bestens beschrieb.