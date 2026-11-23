Kein Tor bei zwei Niederlagen Neuwieds erste Drittel sind gegen Ligaspitze das beste René Weiss 23.11.2026, 14:37 Uhr

i Bären-Torwart Mika Henning, Förderlizenzspieler der Jungadler Mannheim, stand nur am Freitagabend gegen die Tilburg Trappers (hier mit Doppeltorschütze Reno de Hondt im weißen Trikot) im Kasten des EHC Neuwied. Er war genauso chancenlos wie Kollege Jonas Gähr am Sonntag in Hannover. René Weiss

Eine erneute Überraschung blieb aus, nur jeweils ein Drittel der Bären, die weiterhin mit Personalsorgen kämpfen, war gegen die Spitzenteams der Liga zufriedenstellend. Ein weiteres Problem ist die derzeitige offensive Ladehemmung.

Zum Oberliga-Gastspiel des EHC Neuwied bei den Hannover Scorpions waren alle Worte gesagt, als Rico Rossi bei der Pressekonferenz im Abspann des Eishockey-Abends in der Wedemark auf ein Thema zu sprechen kam, das die unterschiedlichen Dimensionen innerhalb der Liga bestens beschrieb.







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