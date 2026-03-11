EHC schlägt Heerenveen knapp Neuwiedern fehlt nur noch ein Sieg zum Finaleinzug René Weiss 11.03.2026, 11:34 Uhr

i Christian Sprez (rechts) erzielte für den EHC Neuwied das 5:4 im Heimspiel gegen Heerenveen. Den Bären fehlt damit nur noch ein Sieg für den Einzug ins Finale. René Weiss

Der EHC Neuwied hat sein Heimspiel gegen die Unis Flyers Heerenveen knapp mit 5:4 gewonnen. Damit stehen die Bären ganz dicht vor dem Einzug ins Finale der Central European Hockey League.

Als Eishockeyspieler kennt man es nicht anders, als am Wochenende in der Regel zweimal mit seinem Team um Siege und Punkte zu kämpfen. „Ich freue mich ganz bestimmt auf jedes Spiel, aber am Sonntag will ich nicht unbedingt hier sein“, sagte Maximilian Wasser am Dienstagabend nach dem 5:4 (1:1; 3:1; 1:2)-Sieg des EHC Neuwied im dritten Halbfinale der CEHL-Meisterschaft gegen die Unis Flyers Heerenveen.







