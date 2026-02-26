Start der Play-offs Neuwieder sind gegen Mechelen in der Favoritenrolle René Weiss 26.02.2026, 07:30 Uhr

i Auf die Unterstützung seiner Fans kann sich der EHC Neuwied auch zum Start der Play-offs verlassen. Die Bären empfangen an diesem Freitag die Mechelen Golden Sharks im Icehouse. René Weiss

Für den EHC Neuwied beginnen an diesem Freitag die Play-offs in der Central European Hockey League. Im ersten Viertelfinal-Spiel empfangen die Bären die Mechelen Golden Sharks im Icehouse.

Nach 21 Punktspielen in der Hauptrunde der Central European Hockey League (CEHL) beginnt jetzt alles bei null. Und zwar für alle Mannschaften. Nach dem Rückzug der EG Diez-Limburg im Sommer ist die Liga von neun auf acht Mannschaften geschrumpft, sodass es vor den Play-offs keine verfrühten Sommerurlauber gibt.







Artikel teilen

Artikel teilen