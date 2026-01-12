Neuwieder beweisen, warum sie die Tabelle anführen

Hinter dem EHC Neuwied liegt ein erfolgreiches Wochenende in der Central European Hockey League. Gegen Limburg-Geleen und Den Haag setzten sich die Bären jeweils verdientermaßen durch.
Lesezeit 3 Minuten
Was hat es in dieser Saison im Neuwieder Icehouse schon für Torfestivals gegeben: 7:6 nach Penaltyschießen gegen Herentals, 9:1 gegen die Mechelen Golden Sharks und die Leuven Chiefs – da hatte Hallensprecher Fabian Illigens reichlich zu tun. Dass man gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen der Abwehrarbeit die Priorität einräumen muss, hatte Jeffrey van Iersel seinen Neuwieder Bären in den Tagen vor dem Spitzenspiel der Central European ...