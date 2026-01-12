Zwei Siege für die Bären Neuwieder beweisen, warum sie die Tabelle anführen René Weiss 12.01.2026, 10:00 Uhr

i Christian Sprez (links) behauptet sich in dieser Szene gegen seinen Gegenspieler aus Limburg-Geleen. Sowohl gegen die Snackpoint Eaters als auch im Auswärtsspiel gegen Den Haag durften sich Sprez und sein EHC Neuwied am Wochenende über Siege freuen. René Weiss

Hinter dem EHC Neuwied liegt ein erfolgreiches Wochenende in der Central European Hockey League. Gegen Limburg-Geleen und Den Haag setzten sich die Bären jeweils verdientermaßen durch.

Was hat es in dieser Saison im Neuwieder Icehouse schon für Torfestivals gegeben: 7:6 nach Penaltyschießen gegen Herentals, 9:1 gegen die Mechelen Golden Sharks und die Leuven Chiefs – da hatte Hallensprecher Fabian Illigens reichlich zu tun. Dass man gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen der Abwehrarbeit die Priorität einräumen muss, hatte Jeffrey van Iersel seinen Neuwieder Bären in den Tagen vor dem Spitzenspiel der Central European ...







