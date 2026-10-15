Unangenehme Aufgabe in Herford Neuwieder Bären wollen Underdog-Rolle weiter nutzen René Weiss 15.10.2026, 06:00 Uhr

i Der EHC Neuwied um Tom Stumpe (Mitte) sieht sich weiterhin als Underdog in der Oberliga Nord. Das soll auch der Sensationssieg gegen Hannover nicht ändern. In der Rolle wollen die Deichstädter weiter ihre Gegner ärgern. Zum Beispiel auch Herford am Freitag. Jörg Niebergall

„In dieser Liga scheint in der momentanen Saisonphase tatsächlich alles möglich zu sein“, findet EHC-Manager Carsten Billigmann. Warum sollten die Bären also nicht zwei weitere Siege einfahren? Der Start des Wochenendes dürfte aber unangenehm werden.

Der Sensationssieg gegen die Hannover Scorpions hat in den Köpfen des EHC Neuwied nichts verändert. Die Bären bleiben ein Underdog und wollen diese Rolle nutzen, um weiterhin ihre Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. „Man könnte vielleicht denken, dass eine Mannschaft, die gegen die Scorpions gewinnt, auch jede andere Mannschaft schlagen kann“, sagt EHC-Manager Carsten Billigmann.







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