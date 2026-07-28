Der EHC Neuwied und die Jungadler Mannheim haben für die kommende Saison eine Kooperationsvereinbarung. Beide Seiten wollen von dieser Zusammenarbeit unmittelbar profitieren.
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Für die Saison 2026/2027 haben der EHC Neuwied und die Jungadler Mannheim eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Eishockey-Oberligisten hervor. Talente aus dem DNL-Team der Mannheimer werden demnach mit einer Förderlizenz für die Deichstädter auflaufen können.