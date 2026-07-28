Enge Zusammenarbeit geplant Neuwieder Bären und Mannheimer Jungadler kooperieren Lukas Erbelding 28.07.2026, 10:20 Uhr

i Der EHC Neuwied und die Jungadler Mannheim werden in der kommenden Saison kooperieren. Carsten Billigmann, Manager des EHC, freut sich schon jetzt auf die Zusammenarbeit mit den Mannheimern. René Weiss

Der EHC Neuwied und die Jungadler Mannheim haben für die kommende Saison eine Kooperationsvereinbarung. Beide Seiten wollen von dieser Zusammenarbeit unmittelbar profitieren.

Für die Saison 2026/2027 haben der EHC Neuwied und die Jungadler Mannheim eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Eishockey-Oberligisten hervor. Talente aus dem DNL-Team der Mannheimer werden demnach mit einer Förderlizenz für die Deichstädter auflaufen können.







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