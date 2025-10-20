Erster Saisonsieg in der CEHL Neuwieder Bären nutzen Überzahl in Lüttich clever aus René Weiss 20.10.2025, 11:12 Uhr

i Jeffrey van Iersel, Trainer des EHC Neuwied, darf sich weiterhin über Fortschritte im eigenen Spiel freuen. Die Bären übernehmen mit dem Auswärtssieg in Lüttich die Tabellenführung in der Central European Hockey League. René Weiss

Mit dem Auswärtssieg in Lüttich im vorgezogenen Meisterschaftsspiel übernehmen die Deichstädter die Tabellenführung in der Central European Hockey League. Defensiv hielt sich der EHC schadlos, offensiv zeigten sie sich im Überzahlspiel erneut stark.

Der EHC Neuwied ist mit einem verdienten 4:2 (2:0; 1:0; 1:2)-Sieg in die Meisterschaftsrunde der Central European Hockey League gestartet. Wie schon im Pokalwettbewerb setzten sich die Bären auswärts bei den Lüttich Bulldogs durch und sind nach dem Wochenende mit den ersten vorgezogenen Meisterschaftsspielen Tabellenführer.







