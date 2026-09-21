EHC ist in Tilburg chancenlos Neuwieder Bären müssen schnell lernen und besser werden René Weiss 21.09.2026, 14:15 Uhr

i Artjom Alexandrov und die Neuwieder Bären gingen nach der Auftaktniederlage gegen die Füchse Duisburg auch beim Oberliga-Schwergewicht Tilburg Trappers leer aus. René Weiss

Die ersten beiden Dämpfer haben gesessen, nach der Niederlage gegen Duisburg musste sich Oberliga-Aufsteiger EHC Neuwied auch bei den Tilburg Trappers geschlagen geben. Doch von Panik keine Spur: Bei den Bären geht der Blick konsequent nach vorne.

Dass der EHC Neuwied Geduld braucht in der Eishockey-Oberliga Nord, war allen klar. Genauso, dass man in den ersten beiden Ligaspielen gegen die Füchse Duisburg (3:6) und jetzt bei den Tilburg Trappers (2:8) alles ist, aber nicht der Favorit. „Für viele unserer Spieler war es das erste Mal, dass sie gegen ein Team mit so viel Potenzial auf dem Eis standen“, sagte Jeffrey van Iersel.







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