Der Meister von 2010 kommt Neuwieder Bären begegnen Hannover Scorpions ohne Furcht René Weiss 08.10.2026, 12:44 Uhr

i Wie beim jüngsten Heimsieg gegen Rostock wollen Robin Erkinjuntti (rechts) und der EHC Neuwied auch den nächsten Gegner nur allzu gerne an der Bande stehenlassen. Doch das wird nicht leicht, zu Gast in der Bärenhöhle sind am Sonntag die Hannover Scorpions. René Weiss

Drei Siege nach dem Wechsel von der CEHL in die Oberliga lassen beim EHC Neuwied das Selbstvertrauen wachsen. Das ist auch nötig, gilt es am Sonntag in der Bärenhöhle doch den dicksten Brocken zu bewältigen. Der Deutsche Meister von 2010 kommt.

Die Central European Hockey League (CEHL) ist für den EHC Neuwied Schnee von gestern, ab und zu kommt Manager Carsten Billigmann aber trotzdem noch auf Erfahrungen aus dem Spielbetrieb in Belgien und den Niederlagen zurück. Zum Beispiel, wenn er Stärke und Charakter seiner Mannschaft beschreibt.







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