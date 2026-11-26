Stagnation auf niedrigem Niveau zwang die Verantwortlichen des EHC Neuwied zum Handeln: Der Aufsteiger hat auf die missliche Lage in der Oberliga reagiert und sich von Jeffrey van Iersel getrennt. Für den Meistertrainer übernimmt ein guter Bekannter.
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Am Ende war es der Trend der vergangenen Spiele, der die Verantwortlichen des EHC Neuwied zum Handeln zwang. „Wir sind ganz bestimmt nicht davon ausgegangen, dass wir gegen den Tabellenersten Tilburg oder den Zweiten Hannover Scorpions gewinnen, aber die Entwicklung ist zuletzt doch spürbar abgeflacht“, sagt Manager Carsten Billigmann.