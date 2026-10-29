Vor einem aufregenden Wochenende steht der EGC Neuwied in der Eishockey-Oberliga: Erst geht’s zur Abschiedsparty nach Duisburg, dann kommen die Icefighters aus Leipzig, denen die Bären gerade eines ihrer Talente abgeluchst haben.
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Der Sport kann ein schnelllebiges Geschäft sein. Das spürt Leon Kreps in diesen Tagen. Am Sonntag zählte der 19-Jährige noch zum Kader der Icefighters Leipzig, als sie ihr Heimspiel in der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Saale Bulls Halle mit 5:3 gewannen.