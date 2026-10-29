Verstärkung für EHC im Anflug Neuwieder Bären angeln sich Leipziger Icefighter-Talent René Weiss 29.10.2026, 15:07 Uhr

i „Wenn alles glattläuft, kann er schon am Freitag spielen“, sagt Manager Carsten Billigmann über den Neuzugang seiner Neuwieder Bären. René Weiss

Vor einem aufregenden Wochenende steht der EGC Neuwied in der Eishockey-Oberliga: Erst geht’s zur Abschiedsparty nach Duisburg, dann kommen die Icefighters aus Leipzig, denen die Bären gerade eines ihrer Talente abgeluchst haben.

Der Sport kann ein schnelllebiges Geschäft sein. Das spürt Leon Kreps in diesen Tagen. Am Sonntag zählte der 19-Jährige noch zum Kader der Icefighters Leipzig, als sie ihr Heimspiel in der Eishockey-Oberliga Nord gegen die Saale Bulls Halle mit 5:3 gewannen.







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