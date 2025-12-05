Neuwied startet voller Energie in den „Eishockey-Monat“

Der EHC Neuwied zeigt in der Meisterschaftsrunde beeindruckende Leistungen. Führend mit acht Punkten, treffen die Bären auf Geleen, wo sie eine Niederlage wettmachen wollen. Der zweite Gegner aus Mechelen zeigt ansteigende Form.
Lesezeit 2 Minuten
Vorbei ist die Zeit der großen Wettbewerbsüberschneidungen, die es einem in den ersten Wochen der Eishockey-Saison 2025/26 durchaus schwer gemacht haben, den Überblick zu behalten, ob es gerade um Punkte für den Cup-Wettbewerb oder die Meisterschaftsrunde geht.