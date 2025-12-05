EHC gegen Geleen und Mechelen Neuwied startet voller Energie in den „Eishockey-Monat“ René Weiss 05.12.2025, 09:25 Uhr

i Doppelpack am Nikolaus-Wochenende zum Start in den Eishockey-Monat Dezember: Der EHC Neuwied (blaue Trikots, hier mit Philip Kecojevic) ist erst bei der Final-Neuauflage in Limburg-Geleen gefordert, um dann am Sonntag die Sharks aus Mechelen zu empfangen. René Weiss

Der EHC Neuwied zeigt in der Meisterschaftsrunde beeindruckende Leistungen. Führend mit acht Punkten, treffen die Bären auf Geleen, wo sie eine Niederlage wettmachen wollen. Der zweite Gegner aus Mechelen zeigt ansteigende Form.

Vorbei ist die Zeit der großen Wettbewerbsüberschneidungen, die es einem in den ersten Wochen der Eishockey-Saison 2025/26 durchaus schwer gemacht haben, den Überblick zu behalten, ob es gerade um Punkte für den Cup-Wettbewerb oder die Meisterschaftsrunde geht.







