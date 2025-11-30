EHC sichert sich Heimvorteil Neuwied kommt auf Weg zum angepeilten Titel gut voran René Weiss 30.11.2025, 11:58 Uhr

i Neuwieds Kapitän Jeff Smith (blaues Trikot) traf zu Hause gegen Herentals und hatte mit drei Toren großen Anteil am EHC-Sieg in Heerenveen. René Weiss

Nicht weniger als den Titel streben die Neuwieder Bären im Pokalwettbewerb der Central European Hockey League an. Auf dem Weg dahin spielen auch die EHC-Fans eine große Rolle, die sich über den Heimvorteil ihres Teams im Halbfinale freuen dürfen.

Um 22.37 Uhr am Samstagabend stand fest: Der EHC Neuwied hat durch seinen ersten Auswärtssieg nach 60 Minuten überhaupt bei den Unis Flyers Heerenveen das Heimrecht in Halbfinalspiel Nummer eins (und einem eventuell entscheidenden dritten) um den CEHL-Cup sicher.







Artikel teilen

Artikel teilen