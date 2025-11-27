Neuwied kämpft um wichtigen Heimvorteil im Halbfinale

Die Gegner, mit denen es der EHC Neuwied zum Abschluss der Hauptrunde im CEHL-Pokal zu tun bekommt, haben den Einzug ins Halbfinale verpasst. Ganz anders die Bären, die im Titelrennen mitmischen. Um einen Schlüssel zum möglichen Erfolg geht es jetzt.
Der EHC Neuwied erreicht an diesem Wochenende das erste Etappenziel der Eishockey-Saison 2025/26: Mit dem Heimspiel gegen HYC Heylen Vastgoed Herentals (Freitag, 20 Uhr) und der Partie bei den Unis Flyers Heerenveen (Samstag, 20.30 Uhr) schließen die Bären die Hauptrunde im Pokalwettbewerb der Central European Hockey League (CEHL) ab.