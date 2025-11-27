EHC muss Rang zwei verteidigen Neuwied kämpft um wichtigen Heimvorteil im Halbfinale René Weiss 27.11.2025, 15:04 Uhr

i Grund zu jubeln hatten die Spieler des EHC Neuwied (hier Ludvig Hedström und Jonas Gähr) in den vergangenen Wochen reichlich. Zum Abschluss der Hauptrunde im Pokalwettbewerb geht es für die Bären darum, sich eine möglichst gute Ausgangslage für die Halbfinalspiele zu verschaffen. René Weiss

Die Gegner, mit denen es der EHC Neuwied zum Abschluss der Hauptrunde im CEHL-Pokal zu tun bekommt, haben den Einzug ins Halbfinale verpasst. Ganz anders die Bären, die im Titelrennen mitmischen. Um einen Schlüssel zum möglichen Erfolg geht es jetzt.

Der EHC Neuwied erreicht an diesem Wochenende das erste Etappenziel der Eishockey-Saison 2025/26: Mit dem Heimspiel gegen HYC Heylen Vastgoed Herentals (Freitag, 20 Uhr) und der Partie bei den Unis Flyers Heerenveen (Samstag, 20.30 Uhr) schließen die Bären die Hauptrunde im Pokalwettbewerb der Central European Hockey League (CEHL) ab.







