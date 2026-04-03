Große Fete in Block Neuwied feiert seine Eishockey-Meister Jörg Niebergall 03.04.2026, 08:18 Uhr

i Jeff Smith, Kapitän des EHC Neuwied, präsentiert bei der Meisterfeier die CEHL-Trophäe. Jörg Niebergall

Der EHC Neuwied hat seinen Titel in der Central European Hockey League verteidigt. Dieser große Erfolg wurde nun noch einmal mit rund 400 Fans gefeiert.

Im Vorjahr erstmals erprobt und nun nahezu perfektioniert: Wenn die Eishockey-Cracks des EHC Neuwied den Startschuss zur Meisterfeier geben, ist die Anreise mit dem Truck schon fast standesgemäß. Als die Mannschaft inklusive Betreuer, Trainer und Vorstand inklusive Polizeieskorte vor dem Blocker Bürgerhaus auftauchte, kannte der Jubel bei den rund 400 Fans keine Grenzen.







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