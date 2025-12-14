Diez-Limburg fertigt Wiehl ab Nach schwachem Beginn drehen die Rockets auf Marco Rosbach 14.12.2025, 11:48 Uhr

i Dylan Florit brachte die EG Diez-Limburg gegen den TuS Wiehl früh in Führung. Danach lief es zunächst aber nicht nach Wunsch weiter. Andreas Hergenhahn

Die EG Diez-Limburg ist gegen die Wiehler Penguins ihrer Favoritenrolle am Ende gerecht geworden. Allerdings benötigte der Eishockey-Regionalligist etwas Anlaufzeit, um vor heimischer Kulisse auf Touren zu kommen.

In seiner Analyse stellte Nils Krämer einen Punkt ins Zentrum, der einiges darüber aussagt, wie er das Spiel seiner Mannschaft gesehen hat. „Alles in allem sind die drei Punkte wichtig“, meinte der Trainer der EG Diez-Limburg nach dem 8:2 (1:2, 3:0, 4:0)-Heimsieg gegen den TuS Wiehl, um weiter anzumerken: „Und die haben wir geholt.







Artikel teilen

Artikel teilen