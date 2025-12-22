Nach dem ersten Drittel drehen die Rockets voll auf

Ein paar freie Weihnachtstage haben sich die Rockets der EG Diez-Limburg nach diesem Spiel verdient. War das erste Drittel gegen die Luchse aus Lauterbach noch ausgeglichen, hatte das Team von Nils Krämer danach alles unter Kontrolle.
Lesezeit 2 Minuten
Die Vorgabe, die Nils Krämer seiner Mannschaft gemacht hatte, ließ keine Fragen offen. Drei Siege hatte der Trainer der EG Diez-Limburg vor den verbleibenden drei Spielen im OsWeNo-Pokal gefordert, um nach der Auftaktniederlage gegen Adendorf in Gruppe A noch Platz eins erreichen zu können und im Wettbewerb zu bleiben.