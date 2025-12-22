Diez-Limburg fertigt Luchse ab Nach dem ersten Drittel drehen die Rockets voll auf Marco Rosbach 22.12.2025, 12:19 Uhr

i Im ersten Drittel hielten Isak Spahija und Dylan Florit (dunkle Trikots) ihr Team gegen stark auftretende Lauterbacher im Spiel. Danach hatten die Gäste keine Chance mehr gegen die Rockets aus Diez und Limburg, für die es jetzt in eine kurze Weihnachtspause geht. Andreas Hergenhahn

Ein paar freie Weihnachtstage haben sich die Rockets der EG Diez-Limburg nach diesem Spiel verdient. War das erste Drittel gegen die Luchse aus Lauterbach noch ausgeglichen, hatte das Team von Nils Krämer danach alles unter Kontrolle.

Die Vorgabe, die Nils Krämer seiner Mannschaft gemacht hatte, ließ keine Fragen offen. Drei Siege hatte der Trainer der EG Diez-Limburg vor den verbleibenden drei Spielen im OsWeNo-Pokal gefordert, um nach der Auftaktniederlage gegen Adendorf in Gruppe A noch Platz eins erreichen zu können und im Wettbewerb zu bleiben.







Artikel teilen

Artikel teilen