Zwei knappe Siege für den EHC Mutige Neuwieder Bären begeistern nicht nur ihre Fans René Weiss 05.10.2026, 12:05 Uhr

i Es läuft bei den Neuwieder Bären, die auch im Heimspiel gegen die Rostock Piranhas Grund zu jubeln hatten. René Weiss

„Wir spielen bislang nicht wie der Underdog, der sich nur verbarrikadiert“, klingt bei Manager Carsten Billigmann auch Stolz durch, wenn er über den Saisonstart des EHC Neuwied spricht. Von den ersten sechs Spielen hat der Oberligist drei gewonnen.

Ob Carsten Billigmann nach drei Siegen aus sechs Oberliga-Partien überrascht ist? So pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Die Antwort des Managers des EHC Neuwied fällt entsprechend differenziert aus. „Ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht, dass wir im ersten Spiel gegen Duisburg direkt so gut mitgehalten haben und uns eigentlich hätten belohnen müssen.







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