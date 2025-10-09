Manager des EHC Neuwied warnt „Mechelens Torhüter nicht zum Weltmeister schießen“ René Weiss 09.10.2025, 12:40 Uhr

i Für Trainer Jeffrey van Iersel geht es mit dem EGC Neuwied erst nach Den Haag, ehe am Sonntag das Heimspiel gegen Mechelen wartet. René Weiss

Eine „Hausnummer“ haben die Cracks des EHC Neuwied vor der Brust, wenn sie ihr Wochenende in der Central European Hockey League in Den Haag eröffnen. Dem Duell in den Niederlanden folgt das Heimspiel gegen Mechelen mit einigen bekannten Namen.

In der Saison 2024/25 haben die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen und der EHC Neuwied sowohl im Pokalwettbewerb als auch in der Meisterschaft der Central European Hockey League (CEHL) das Endspiel gegeneinander absolviert. Nach vier Spieltagen führen die Niederländer und die Bären die Tabelle nun erneut an.







