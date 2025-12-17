Lüttichs Matchwinner hätte gar nicht spielen dürfen

Ein Spieler, der gemäß der Regularien der Central European Hockey League gar nicht auf dem Eis hätte stehen dürfen, besiegelte das Halbfinal-Pokalaus des EHC Neuwied. Damit haben die Bären auf bittere Art und Weise eines ihrer Saisonziele verpasst.
Lesezeit 2 Minuten
Mit hängenden Köpfen stapften die Spieler des EHC Neuwied am Dienstagabend vom Eis und bogen nach links in den Kabinengang ein. Durch die 3:4 (1:2; 0:0; 2:1; 0:0; 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen im dritten Halbfinale um den CEHL-Cup gegen die Lüttich Bulldogs haben die Bären ihr erstes Saisonziel verfehlt.