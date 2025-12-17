Enttäuschung beim EHC Neuwied Lüttichs Matchwinner hätte gar nicht spielen dürfen René Weiss 17.12.2025, 12:05 Uhr

i Eine Szene, die es so laut CEHL-Regularien gar nicht hätte geben dürfen: Neuwieds Artjom Alexandrov (links) taucht vor Lüttichs Troy Passingham auf, dessen Kontingentspielerstelle die Belgier anderweitig vergeben hatten. Jetzt stand er im Halbfinale doch im Tor der Bulldogs - und avancierte zum Matchwinner. René Weiss

Ein Spieler, der gemäß der Regularien der Central European Hockey League gar nicht auf dem Eis hätte stehen dürfen, besiegelte das Halbfinal-Pokalaus des EHC Neuwied. Damit haben die Bären auf bittere Art und Weise eines ihrer Saisonziele verpasst.

Mit hängenden Köpfen stapften die Spieler des EHC Neuwied am Dienstagabend vom Eis und bogen nach links in den Kabinengang ein. Durch die 3:4 (1:2; 0:0; 2:1; 0:0; 0:1)-Niederlage nach Penaltyschießen im dritten Halbfinale um den CEHL-Cup gegen die Lüttich Bulldogs haben die Bären ihr erstes Saisonziel verfehlt.







