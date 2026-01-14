Liga-Endspurt auf fremdem Eis Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten müssen stimmen Stefan Nink 14.01.2026, 13:49 Uhr

i Torjubel steht an der Tagesordnung: Bereits 106 Mal gaben die Puckjäger der Rockets den gegnerischen Regionalliga-Keepern das Nachsehen - der zweitbeste Wert der Liga (im Schnitt 7 Treffer pro spiel) hinter den Eagles aus Essen (140). Am Freitagabend könnte diese imposante Bilanz in Grefrath ausgebaut werden. Andreas Hergenhahn

Mit dem Gastspiel bei der Grefrather EG beginnt für die Puckjäger der EG Diez-Limburg die letzte Phase der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West, in der es darum geht, ob die Rockets als Dritter oder Vierter in die Play-offs einziehen.

In der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West hat die EG Diez-Limburg bereits drei Viertel der Wegstrecke hinter sich gebracht. Fünf Begegnungen stehen noch aus, ehe mit den Play-offs die spannendste Phase der Saison alle Beteiligte in den Bann zieht und es um die Wurst geht.







