Mit dem Gastspiel bei der Grefrather EG beginnt für die Puckjäger der EG Diez-Limburg die letzte Phase der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West, in der es darum geht, ob die Rockets als Dritter oder Vierter in die Play-offs einziehen.
In der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West hat die EG Diez-Limburg bereits drei Viertel der Wegstrecke hinter sich gebracht. Fünf Begegnungen stehen noch aus, ehe mit den Play-offs die spannendste Phase der Saison alle Beteiligte in den Bann zieht und es um die Wurst geht.