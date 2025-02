EGDL-Coach sprüht vor Ehrgeiz Krämer: „Ich musste nicht ins kalte Wasser springen“ 13.02.2025, 15:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/johnalexandr

Neue Besen kehren gut: Auch bei der EGDL hat der Wechsel von Uli Egen zu Nils Krämer einen spürbaren Effekt erzielt. So kann es nach dem Geschmack der Rockets-Anhänger schon am Freitagabend gegen die Bulldogs aus Lüttich weitergehen.

Der Übergang verlief nahezu geräuschlos. Nach der Trennung von Uli Egen übernahm dessen Assistent Nils Krämer bei der EG Diez-Limburg das Kommando an der Bande und wurde bei seinem Einstand am Tag seines 29. Geburtstages reich beschenkt. Mit 6:3 bezwangen die Rockets in der Central European Hockey League (CEHL) die Leuven Chiefs und bereiteten ihrem Anhang im Diezer Eissportzentrum einen kurzweiligen Abend.

