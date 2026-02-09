Die Hauptrunde in der Regionalliga West hat die EG Diez-Limburg abgeschlossen. Vor den Play-offs präsentierten sich die Rockets von der Landesgrenze in guter Form und boten auch einem der großen Favoriten einen großen Kampf.
Die Pflicht ist erfüllt, was jetzt folgt, ist die Kür. Mit einem Heimspiel startet die EG Diez-Limburg in die Play-off-Runde der Eishockey-Regionalliga. Viertelfinal-Gegner in der Best-of-Five-Serie sind die Bergisch-Gladbach Realstars. „Wir hoffen, dass wir die Unterstützung der gesamten Region erfahren werden“, werben die Verantwortlichen des Klubs von der rheinland-pfälzisch-hessischen Landesgrenze um Zuschauer für die beiden Partien am ...