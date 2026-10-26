Krämer als Tribünen-Hocker Keine kardiologischen Bedenken für den gesperrten Coach Stefan Nink 26.10.2026, 10:28 Uhr

i Ex-Spieler Christoph Röhr rückte am Freitag nach der Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Coach Nils Krämer gegen Bergkamen in die Verantwortung, am Sonntag in Neuss stand dann Rockets-Betreuer Mario Lotz mit Sondergenehmigung an der Bande der EGDL. Andreas Hergenhahn

Die Weste bleibt weiß, die Rockets erweisen sich als gewissenhaft bei der Bewältigung der ihnen aufgetragenen Aufgaben. Das 7:4 im Neusser Südpark war zwar keine Sternstunde der EG Diez-Limburg. Aber eine solche war auch nicht zu erwarten.

Die EG Diez-Limburg bleibt in der Eishockey-Regionalliga West ohne Fehl’ und Tadel. Zwar fiel der 7:3 (2:1, 2:1, 3:2)-Pflichtsieg beim Neusser EV ebenso glanzlos und unspektakulär aus. Das Team vom Heckenweg trat unweit der Landeshauptstadt Düsseldorf rein Ergebnis orientiert auf, erledigte aber seine Hausaufgaben wie gewohnt und grüßt nach fünf Partien mit der maximal möglichen Ausbeute von 15 Zählern von der Tabellenspitze.







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