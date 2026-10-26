Die Weste bleibt weiß, die Rockets erweisen sich als gewissenhaft bei der Bewältigung der ihnen aufgetragenen Aufgaben. Das 7:4 im Neusser Südpark war zwar keine Sternstunde der EG Diez-Limburg. Aber eine solche war auch nicht zu erwarten.
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Die EG Diez-Limburg bleibt in der Eishockey-Regionalliga West ohne Fehl’ und Tadel. Zwar fiel der 7:3 (2:1, 2:1, 3:2)-Pflichtsieg beim Neusser EV ebenso glanzlos und unspektakulär aus. Das Team vom Heckenweg trat unweit der Landeshauptstadt Düsseldorf rein Ergebnis orientiert auf, erledigte aber seine Hausaufgaben wie gewohnt und grüßt nach fünf Partien mit der maximal möglichen Ausbeute von 15 Zählern von der Tabellenspitze.