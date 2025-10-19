Eishockey-Regionalliga: Keeper Wotan Knecht legt den Grundstein zum Sieg 19.10.2025, 10:46 Uhr

i EGDL-Coach Nils Krämer (gebeugt im Vordergrund) hatte seinen Mini-Kader optimal auf die Bergisch-Gladbacher eingestellt und konnte mit Wotan Knecht auf einen Rückhalt zwischen den Pfosten bauen. Andreas Hergenhahn

Obwohl die personellen Vorzeichen alles andere als vielversprechend waren, rauften sich die Rockets am Freitagabend zusammen und krallten sich bei „Realstars“ des ESV Bergisch-Gladbach drei wertvolle Regionalliga-Zähler.

Die erste Auswärtsfahrt der EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West hat sich gelohnt. Das Team vom Heckenweg erwies sich bei den „Realstars“ des ESV Bergisch-Gladbach als unerschrockener Punkteklau und entführte mit einem bemerkenswerten 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)-Sieg die drei Zähler vom Halbfinalisten aus dem Bergischen Land an die hessische Grenze.







Artikel teilen

Artikel teilen