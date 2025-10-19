Obwohl die personellen Vorzeichen alles andere als vielversprechend waren, rauften sich die Rockets am Freitagabend zusammen und krallten sich bei „Realstars“ des ESV Bergisch-Gladbach drei wertvolle Regionalliga-Zähler.
Die erste Auswärtsfahrt der EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West hat sich gelohnt. Das Team vom Heckenweg erwies sich bei den „Realstars“ des ESV Bergisch-Gladbach als unerschrockener Punkteklau und entführte mit einem bemerkenswerten 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)-Sieg die drei Zähler vom Halbfinalisten aus dem Bergischen Land an die hessische Grenze.