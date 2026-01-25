Eishockey-Regionalliga West Keeper Wotan Knecht hält drei wertvolle Punkte fest Stefan Nink 25.01.2026, 10:03 Uhr

i Die EGDL - von links im schwarz-roten Trikot Maximilian Kolesnikov, Dylan Florit und Otis Knecht - bleibt nach dem 5:4-Coup bei den „Außerirdischen" im Zweikampf um Platz drei mit Dortmund im Rennen. Andreas Hergenhahn

Es hatte schon etwas von der nahenden Play-off-Runde: Die die EG Diez-Limburg hat mit dem 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)-Erfolg beim amtierenden Meister Ice Aliens Ratingen ein Ausrufezeichen gesetzt und unterstrichen, dass mit den Rockets zu rechnen ist.

Für einen Paukenschlag sorgte die EG Diez-Limburg am Freitagabend in der Eishockey-Regionalliga West mit dem beachtlichen 5:4 (1:0, 3:1, 1:3)-Erfolg beim heimstarken Tabellenzweiten Ice Aliens Ratingen. Die Hoffnung der Rockets, die Hauptrunde besser als auf Rang vier abzuschließen, erhielt damit neue Nahrung.







