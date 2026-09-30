Anspruchsvolles EHC-Wochenende Jungadler-Energie soll Neuwieder Bären weiter beflügeln René Weiss 30.09.2026, 12:58 Uhr

i Mikka Dietzschold (hier in Blau im Heimspiel gegen die Hammer Eisbären) ist einer der acht Förderlizenzspieler des EHC Neuwied. Ob der Verteidiger der Jungadler Mannheim an diesem Wochenende dabei ist, entscheidet sich wie gehabt kurzfristig in enger Absprache beider Vereine. René Weiss

Den Deichstädtern steht ein forderndes Wochenende bevor, wenn sie am Freitag in Erfurt gastieren und am Sonntag der Überraschungs-Zweite aus Rostock im Icehouse zu Gast ist. Umso besser, dass die Förderlizenzspieler aus Mannheim gut integriert sind.

Sie lernen in jedem Spiel dazu, sammeln in jedem Spiel Erfahrung für den weiteren Werdegang ihrer Eishockey-Karriere. Und beschweren können sich die acht Förderlizenzspieler des EHC Neuwied über mangelnde Spielmöglichkeiten wahrlich nicht. Für Adrian Kuhn, Jason Struck, Mikka Dietzschold und Mika Hennig, die beim 3:0-Sieg der Bären gegen Hamm so tatkräftig mithalfen – Kuhn und Struck trafen jeweils einmal, Schlussmann Hennig blieb ohne Gegentor ...







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