Den Deichstädtern steht ein forderndes Wochenende bevor, wenn sie am Freitag in Erfurt gastieren und am Sonntag der Überraschungs-Zweite aus Rostock im Icehouse zu Gast ist. Umso besser, dass die Förderlizenzspieler aus Mannheim gut integriert sind.
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Sie lernen in jedem Spiel dazu, sammeln in jedem Spiel Erfahrung für den weiteren Werdegang ihrer Eishockey-Karriere. Und beschweren können sich die acht Förderlizenzspieler des EHC Neuwied über mangelnde Spielmöglichkeiten wahrlich nicht. Für Adrian Kuhn, Jason Struck, Mikka Dietzschold und Mika Hennig, die beim 3:0-Sieg der Bären gegen Hamm so tatkräftig mithalfen – Kuhn und Struck trafen jeweils einmal, Schlussmann Hennig blieb ohne Gegentor ...