Zwei Siege für den EHC Neuwied Jonas Gähr hält in Leuven seinen Kasten sauber René Weiss 05.10.2025, 10:52 Uhr

i Erstes Zu-Null-Spiel im Neuwieder Trikot: Nach dem 3:2 gegen Unis Flyers Heerenveen hielt EHC-Keeper Jonas Gähr seinen Kasten beim 7:0 in Leuven sauber. René Weiss

Mit zehn Punkten nach den ersten beiden Wochenenden im Central-European-Hockey-League-Cup liegt der EHC Neuwied absolut im Soll. Zwischen den beiden Auftritten am Freitagabend gegen Heerenveen und am Samstag in Leuven lag eine deutliche Steigerung.

Fast alle Wünsche von Jeffrey van Iersel sind am Wochenende in Erfüllung gegangen. „Wenn wir am Sonntag zehn Punkte haben, dann haben wir einen guten Saisonstart hingelegt“, sagte der Trainer des EHC Neuwied am Freitagabend, nachdem seine Mannschaft die Unis Flyers Heerenveen im Central-European-Hockey-League-Cup mit 3:2 (1:0; 1:1; 1:1) bezwungen hatte.







