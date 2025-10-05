Mit zehn Punkten nach den ersten beiden Wochenenden im Central-European-Hockey-League-Cup liegt der EHC Neuwied absolut im Soll. Zwischen den beiden Auftritten am Freitagabend gegen Heerenveen und am Samstag in Leuven lag eine deutliche Steigerung.
Fast alle Wünsche von Jeffrey van Iersel sind am Wochenende in Erfüllung gegangen. „Wenn wir am Sonntag zehn Punkte haben, dann haben wir einen guten Saisonstart hingelegt“, sagte der Trainer des EHC Neuwied am Freitagabend, nachdem seine Mannschaft die Unis Flyers Heerenveen im Central-European-Hockey-League-Cup mit 3:2 (1:0; 1:1; 1:1) bezwungen hatte.