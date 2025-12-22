Zitterpartie nach Kantersieg Jeff Smith beendet wilden Zirkus auf dem Neuwieder Eis Fabian Weber 22.12.2025, 10:33 Uhr

i Monierte nach dem ungefährdeten Sieg in Mechelen im Heimspiel gegen Herentals Nachlässigen seines EHC Neuwied: Trainer Jeffrey van Iersel. René Weiss

Der EHC Neuwied bleibt an der Spitze der Central European Hockey League. Mit fünf Punkten beschenkten sich die Bären in den letzten beiden Spielen vor Weihnachten und bescherten den Fans ein wildes Spektakel. Ihr Trainer fand daran weniger Gefallen.

Trainer und Fans liegen bei dem, was ihnen gefällt, nicht immer auf einer Wellenlänge. Was der Zuschauer als spektakulär und packend bejubelt, ist dem Coach manchmal des Guten etwas zu viel. Auch Jeffrey van Iersel, der Trainer des EHC Neuwied, dürfte sich am Sonntagabend im CEHL-Heimspiel seiner Bären gegen HYC Herentals weniger Zirkus auf dem Eis gewünscht haben.







