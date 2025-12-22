Jeff Smith beendet wilden Zirkus auf dem Neuwieder Eis

Der EHC Neuwied bleibt an der Spitze der Central European Hockey League. Mit fünf Punkten beschenkten sich die Bären in den letzten beiden Spielen vor Weihnachten und bescherten den Fans ein wildes Spektakel. Ihr Trainer fand daran weniger Gefallen.
Lesezeit 3 Minuten
Trainer und Fans liegen bei dem, was ihnen gefällt, nicht immer auf einer Wellenlänge. Was der Zuschauer als spektakulär und packend bejubelt, ist dem Coach manchmal des Guten etwas zu viel. Auch Jeffrey van Iersel, der Trainer des EHC Neuwied, dürfte sich am Sonntagabend im CEHL-Heimspiel seiner Bären gegen HYC Herentals weniger Zirkus auf dem Eis gewünscht haben.