Eishockey-Regionalliga West Individuell höhere Qualität gibt am Ende den Ausschlag 17.11.2025, 09:59 Uhr

i Der Anschlusstreffer von Tim Lutz (rot-schwarzes Trikot) leitete in Neuss die Wende für die EG Diez-Limburg ein. Letztlich erfüllte der Favorit vom Heckenweg seine Pflichtaufgabe im Rheinland. Andreas Hergenhahn

Das ging gerade noch einmal gut: Dass auch gegen die Außenseiter der Eishockey-Regionalliga West die Spiele nicht im Schongang zu gewinnen sind, erfuhr die EGDL in Neuss. Immerhin bogen die Rockets einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:2-Sieg um.

„Es war gut, dass es mal enger als erwartet lief. Wer jetzt noch nicht kapiert hat, dass man gegen jeden Gegner die richtige Einstellung zeigen und 60 Minuten Gas geben muss, dem ist nicht mehr zu helfen. Nils Krämer, Coach der EG Diez-Limburg, war nach dem überraschend mühsamen 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) seiner Rockets beim Neusser EV letztlich froh, dass dem Ensemble vom Heckenweg bei einem der kleinsten Lichter der Eishockey-Regionalliga West eine ...







