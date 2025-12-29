Eishockey: OsWeNo-Pokal In Adendorf geht’s nur noch um die „Goldene Ananas“ Stefan Nink 29.12.2025, 11:26 Uhr

i Otis Knecht (rechts) brachte die EGDL beim vorentscheidenden Pokalspiel in Lauterbach zwar mit 2:1 in Führung, doch letztlich hatten die Luchse die besseren Argumente. Andreas Hergenhahn

Aus der Traum vom Pokalsieg: Die EG Diez-Limburg hat sich mit der 3:5-Niederlage in Lauterbach vorzeitig aus dem Wettbewerb der Regionalligisten aus dem Osten, dem Westen und dem Norden verabschiedet.

Das Kapitel „OsWeNo“-Pokal hat für die Eishockey-Cracks der EG Diez-Limburg am Sonntagabend ein jähes Ende genommen. Nach der enttäuschenden 3:5 (2:3, 1:2, 0:0)-Niederlage bei den Luchsen in Lauterbach hat das für diesen Dienstag anberaumte dritte und letzte Vorrunden-Spiel der Gruppe A beim niedersächsischen Vertreter EC Adendorf nur noch statistischen Wert.







