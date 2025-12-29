In Adendorf geht’s nur noch um die „Goldene Ananas“

Aus der Traum vom Pokalsieg: Die EG Diez-Limburg hat sich mit der 3:5-Niederlage in Lauterbach vorzeitig aus dem Wettbewerb der Regionalligisten aus dem Osten, dem Westen und dem Norden verabschiedet.
Lesezeit 3 Minuten
Das Kapitel „OsWeNo“-Pokal hat für die Eishockey-Cracks der EG Diez-Limburg am Sonntagabend ein jähes Ende genommen. Nach der enttäuschenden 3:5 (2:3, 1:2, 0:0)-Niederlage bei den Luchsen in Lauterbach hat das für diesen Dienstag anberaumte dritte und letzte Vorrunden-Spiel der Gruppe A beim niedersächsischen Vertreter EC Adendorf nur noch statistischen Wert.