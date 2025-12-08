Volle Ausbeute für EHC Neuwied Im zweiten Drittel sind die Bären nicht mehr zu halten René Weiss 08.12.2025, 15:26 Uhr

i Traf gegen Mechelen aus fast jeder Lage und insgesamt dreimal: EHC-Neuwied-Spieler Tom Stumpe (in Blau). René Weiss

Der Tabellenführer der CEHL Hauptrunde zeigt sich weiter in Topform. Einem Krimisieg in Limburg-Geleen folgte ein Kantersieg gegen ein ersatzgeschwächtes Mechelen. Die Bären feierten ein „perfektes Wochenende“.

Als am Sonntagabend der Blick über die Ergebnisse des Tages in der Central European Hockey League (CEHL) wanderte, wurde einmal mehr deutlich, dass es diese Selbstläufer nicht gibt. Auch nicht für den Pokalsieger und Vizemeister der Vorsaison. Die 2:3-Niederlage nach Verlängerung der Snackpoint Eaters Limburg-Geleen gegen HYC Herentals war das neueste einiger durchaus überraschender Ergebnisse in diesen Tagen.







