Luchse müssen gezähmt werden Im Pokal helfen der EG Diez-Limburg nur Siege weiter Marco Rosbach 19.12.2025, 06:00 Uhr

i Um im Kampf um den Gruppensieg im OsWeNo-Pokals noch eine Wörtchen mitreden zu können, muss für die ED Diez-Limburg am Sonntagabend gegen die Luchse Lauterbach ein Sieg her. Andreas Hergenhahn

Es ist das letzte Spiel des Jahres – und die Zielsetzung klar: Die EG Diez-Limburg muss gegen die Luchse Lauterbach gewinnen, um in Gruppe A des OsWeNo-Pokals im Rennen um Platz eins zu bleiben. Trainer Nils Krämer erwartet ein hartes Stück Arbeit.

Noch können die Eishockeycracks der EG Diez-Limburg ihre Schlittschuhe nicht zur Seite stellen, um ein paar ruhigere Festtage zu genießen – sofern das in dieser Sportart überhaupt möglich ist. Zwar ist die Mannschaft von Trainer Nils Krämer in der Regionalliga West erst nach dem Jahreswechsel wieder gefordert (Freitag, 2.







