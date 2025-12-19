Im Pokal helfen der EG Diez-Limburg nur Siege weiter

Es ist das letzte Spiel des Jahres – und die Zielsetzung klar: Die EG Diez-Limburg muss gegen die Luchse Lauterbach gewinnen, um in Gruppe A des OsWeNo-Pokals im Rennen um Platz eins zu bleiben. Trainer Nils Krämer erwartet ein hartes Stück Arbeit.
Lesezeit 2 Minuten
Noch können die Eishockeycracks der EG Diez-Limburg ihre Schlittschuhe nicht zur Seite stellen, um ein paar ruhigere Festtage zu genießen – sofern das in dieser Sportart überhaupt möglich ist. Zwar ist die Mannschaft von Trainer Nils Krämer in der Regionalliga West erst nach dem Jahreswechsel wieder gefordert (Freitag, 2.