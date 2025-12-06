Eishockey-Regionalliga West Hattrick in 222 Sekunden: Lutz setzt frühe Duftmarken Stefan Nink 06.12.2025, 12:11 Uhr

i EGDL-Angreifer Tim Lutz taucht hier abermals gefährlich vor Gehäuse der Bergkamener auf. Nach seinem Blitz-Hattrick trug sich die Rakete noch im ersten Durchgang ein weiteres Mal in die pralle Schützenliste ein. Andreas Hergenhahn

Dass die ärgerliche 3:5-Niederlage in Dinslaken nur ein Ausrutscher war, bewies die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West mit dem 11:1-Kantersieg gegen die Grizzlys des ESV Bergkamen.

Schnell wurden den Grizzlys des ESV Bergkamen von der EG Diez-Limburg die Krallen gestutzt. Die Rockets merzten mit einem 11:1 (7:1, 2:0, 2:0)-Kantersieg in der Eishockey-Regionalliga West die vorangegangene 3:5-Schlappe in Dinslaken aus und kehrten vor heimischer Kulisse umgehend in die Erfolgsspur zurück.







