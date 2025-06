Nach einer kurzen Sommerpause und der Vorstellung des neuen Trainers Jeffrey van Iersel – dieser folgte auf Leos Sulak, der in den Eishockey-Ruhestand geht – konnte der EHC Neuwied auch die ersten Personalien klären. Und das auf einer der wichtigsten Positionen im Eishockey: der im Tor.

Schulte geht, Jeschke bleibt

Lukas Schulte, die Nummer eins der abgelaufenen Saison, überzeugte mit starken Leistungen und trug maßgeblich zum Gewinn der CEHL-Meisterschaft bei. Aus diesem Grund wurden höherklassige Vereine auf ihn aufmerksam. Er verlässt die Deichstadt bereits nach einem Jahr wieder – ihn zieht es in die Oberliga Nord. Ebenfalls nicht mehr an Bord ist Tjaard Jansen, der zuletzt als etatmäßige Nummer drei fungierte. Er schließt sich einem West-Regionalisten an.

Auf der Habenseite steht für die Bären hingegen Oto Jeschke. Der Deutsch-Tscheche war während der vergangenen CEHL-Cup-Runde nachverpflichtet worden, da sich Stammtorwart Jan Guryca zu Beginn der Saison verletzt hatte und lange Zeit ausgefallen war. Nun verlängerte der 32-Jährige für ein weiteres Jahr. „Wir hatten zuletzt das beste Torhüter-Gespann der Liga und sind deshalb sehr froh, dass Oto bei uns bleibt“, sagt Carsten Billigmann, der Manager des EHC Neuwied.

Wichtige Erfahrung gegen Kanada

Ganz neu dabei: Jonas Gähr. Der mit 1,90 Meter groß gewachsene Goalie wurde als Schulte-Ersatz verpflichtet. Gähr bringt neben 113 Oberliga-Einsätzen auch Erfahrungen aus der deutschen U20-Nationalmannschaft mit. Der gebürtige Esslinger hat bereits mit NHL-Star Tim Stützle in einer Kabine gesessen, als er im Jahr 2021 bei der U20-Weltmeisterschaft in Kanada zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft zählte und im Spiel gegen den Gastgeber und späteren Weltmeister Kanada nach 20 Minuten für Arno Tiefensee in den Kasten kam.

„Der Einsatz gegen Kanada war nicht einfach, und die Weltmeisterschaft durch die Corona-Pandemie nicht ganz normal, aber trotzdem war sie eine wichtige Erfahrung, aus der ich viel mitnehmen konnte“, blickt Gähr auf diese prägende Erfahrung zuück.

Dritter Torhüter wird gesucht

Der 24-Jährige hatte zuletzt einen Vertrag bei den Löwen Frankfurt, war aber in die Oberliga ausgeliehen. Für den Krefelder EV und die Stuttgart Rebels lief Gähr auf, um Spielpraxis zu sammeln. Nun möchte der Goalie bei den Bären angreifen. „Ich komme nach Neuwied, da ich die positive Entwicklung des Vereins sehe und dazu beitragen will, die Bären in die Oberliga zu bringen und dort zu etablieren“, kündigt der Neuzugang an. „Gerade weil man in Neuwied als junger Torwart seine Chance bekommt und der Verein Wert darauf legt, jungen Spielern eine Chance zu geben, freue ich mich auf den EHC.“

Manager Carsten Billigmann wägt derzeit ab, wie er die Position des dritten Torhüters besetzt. Dabei ist aber keine Eile geboten, denn mit Jonas Gähr und Oto Jeschke haben bereits zwei Torhütern bei den Bären ihre Verträge abgeschlossen.