Bären sind im Play-off-Modus
Geschmäckle bei der Schiedsrichteransetzung in Neuwied
Neuwieds Marcus Götz und die Bären hatten zuletzt viel mit den Schiedsrichtern aus den Nachbarländern zu diskutieren, wie hier b
Neuwieds Marcus Götz und die Bären hatten zuletzt viel mit den Schiedsrichtern aus den Nachbarländern zu diskutieren, wie hier beim Heimspiel gegen Limburg-Geleen mit dem Unparteiischen Edward Lesperance. Die Deichstädter hoffen neben der eigenen Leistungssteigerung auch auf eine bessere Bewertung des Geschehens auf dem Eis.
René Weiss

Neuwied machte zuletzt keine guten Erfahrungen mit den CEHL-Unparteiischen in der Bärenhöhle. Doch wieder einmal wird kein Schiedsrichter aus dem Rheinland-Pfälzische Eis- und Rollsportverband auf dem Eis stehen. Die Bären hoffen auf Gerechtigkeit.

Lesezeit 3 Minuten
Platz eins oder zwei? Das Wochenende wird entscheiden, mit welcher Grundlage der EHC Neuwied in die Play-offs der Central European Hockey League (CEHL) gehen. Die Top-Position liegt in den eigenen Händen des Titelverteidigers aus der Deichstadt, der dafür zwei Siege gegen die Lüttich Bulldogs (Freitag, 20 Uhr, in Neuwied) und Heylen Vastgoed HYC aus Herentals (Sonntag, 20 Uhr, in Herentals) benötigt oder mindestens genauso viele Punkte holen ...

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport