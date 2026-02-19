Neuwied machte zuletzt keine guten Erfahrungen mit den CEHL-Unparteiischen in der Bärenhöhle. Doch wieder einmal wird kein Schiedsrichter aus dem Rheinland-Pfälzische Eis- und Rollsportverband auf dem Eis stehen. Die Bären hoffen auf Gerechtigkeit.
Platz eins oder zwei? Das Wochenende wird entscheiden, mit welcher Grundlage der EHC Neuwied in die Play-offs der Central European Hockey League (CEHL) gehen. Die Top-Position liegt in den eigenen Händen des Titelverteidigers aus der Deichstadt, der dafür zwei Siege gegen die Lüttich Bulldogs (Freitag, 20 Uhr, in Neuwied) und Heylen Vastgoed HYC aus Herentals (Sonntag, 20 Uhr, in Herentals) benötigt oder mindestens genauso viele Punkte holen ...