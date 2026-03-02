0:6 folgt 2:6 am Heckenweg Gegen die Eagles aus Essen ist kein Kraut gewachsen Stefan Nink 02.03.2026, 09:25 Uhr

i Vollen Einsatz zeigten hier die Raketen Maximilian Kolesnikov und Isak Spahija. Die EGDL unterlag dem Top-Favoriten aus Essen nach dem 0:6 am Freitag zwei Tsge später vor heimischer Kulisse mit 2:6. Andreas Hergenhahn

0:6, 2:6 - was zunächst nach Tennis klingt, ist eine rutschige Angelegenheit. Für die EGDL wie erwartet zu rutschig, denn die Rockets stehen in den Play-offs der Eishockey-Regionalliga West gegen Titelfavorit Essen nach zwei Niederlgen vor dem Aus.

Die EG Diez-Limburg gibt in der Play-off-Runde der Eishockey-Regionalliga West gegen den erklärten Titelfavoriten Eagles Essen zwar alles, aber gegen den ambitionierten Klub vom Westbahnhof scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Nach zwei Niederlagen in der Serie „best of five“ – dem 0:6 (0:1, 0:3, 0:2) in Essen folgte am Sonntagnachmittag auf eigenem Eis ein 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) – zeichnet sich ab, dass die Puckjäger vom Heckenweg ab kommendem ...







