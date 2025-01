Volle Hütte bei der EGDL Freier Eintritt lockt Fans zum Spiel gegen Herentals 23.01.2025, 17:19 Uhr

i Ob die Kufencracks der EGDL auch jubeln, wenn es in voller Halle gegen Heylen Vastgoed HYC geht? Die Verantwortlichen der Freikarten-Aktion hoffen darauf. Andreas Hergenhahn

Diese Aktion zieht: Zum Nulltarif bietet die EG Diez-Limburg am Freitagabend Eishockey in der CEHL. Ob die vollen Ränge auch das Team beflügeln, wenn es gegen Heylen Vastgoed HYC geht?

Bereits über 1800 Zuschauer haben sich nach Vereinsangaben im Rahmen der Aktion „Macht die Halle voll“ für das Heimspiel der EG Diez-Limburg gegen Heylen Vastgoed HYC angemeldet (Freitag, 20 Uhr). Am Sonntag geht die Reise für die „Rockets“ in der Central European Hockey League (CEHL) dann in die Niederlande zu den Unis Flyers Heerenveen (15.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen