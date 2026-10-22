Skandalspiel ist unvergessen Feuer zwischen Neuwieder Bären und Herne lodert immer René Weiss 22.10.2026, 15:00 Uhr

i Bereit sein für einen Eishockey-Klassiker wollen Matteas Derraugh (rechts) und die Neuwieder Bären, wenn es am Freitag im heimischen Icehouse gegen die Herne Miners geht. René Weiss

Es gibt Spiele, die sind schon vergessen, wenn die Schlusssirene ertönt. Doch da sind auch Duelle, von denen reden die Beteiligten Jahre später mit leuchtenden Augen oder Schaum vorm Mund. Wenn Neuwied auf Herne trifft, ist Letzteres häufig der Fall.

Wer das Neuwieder Eishockey schon etwas länger verfolgt, der weiß: Die Bären gegen die Herner Miners, das ist ein besonderes Spiel. So etwas, was man im Sport gerne mit dem Derbycharakter in Verbindung bringt. Nun ist es mit einer Distanz von 165 Kilometern zwischen der Deichstadt und dem Gysenberg wahrlich kein Derby, aber heiß und emotionsgeladen waren die Vergleiche in der Vergangenheit eigentlich immer.







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